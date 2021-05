Gera

Durchwachsene Lage in Ostthüringer Wirtschaft

11.05.2021, 13:13 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie hat bei Ostthüringer Unternehmen die Branchen unterschiedlich stark belastet. So habe sich die Lage von Industrieunternehmen im Vergleich zum Jahresbeginn gebessert, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen am Dienstag mit. Sie meldeten unter anderem mehr Aufträge und höhere Kapazitätsauslastungen. Auch das Baugewerbe und Speditionen etwa seien optimistischer gestimmt. "Im Handel und Tourismus ist die Stimmung dagegen weiter auf dem Tiefpunkt", sagte Almut Weinert, Leiterin Wirtschaft und Technologie in der IHK Ostthüringen zu Gera.

Liefer- und Abholservices würden in diesen Branchen oft nur einen kleinen Teil des entgangenen Umsatzes einbringen. "Zahlreiche Unternehmen stehen daher an den Grenzen ihrer Möglichkeiten", so Weinert. Auch der Blick auf die anstehende Urlaubssaison wecke nur bei wenigen Unternehmen Zuversicht.

Als Grundlage für ihren Konjunkturbericht dient der IHK Ostthüringen eine Umfrage: An dieser hatten sich im Frühjahr den Angaben nach 449 Unternehmen aus der Region mit zusammen mehr als 17 000 Beschäftigten beteiligt. Im Vergleich zur vorherigen Umfrage zum Jahresbeginn habe sich das Konjunkturklima demnach nur geringfügig verbessert.