Wünschendorf/Elster

Feuerwehr bringt Großbrand auf Mülldeponie unter Kontrolle

11.05.2021, 16:19 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat einen Großbrand auf einer Mülldeponie in Untitz (Landkreis Greiz) unter Kontrolle gebracht. Derzeit seien nur noch wenige Restlöscharbeiten vonnöten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache am Montagnachmittag aus. Nach Angaben der Polizei gäbe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Verletzt worden sei niemand.