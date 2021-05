Güstrow

Landesweit erster Test eines Wasserstoffbusses im Nordosten

11.05.2021, 16:48 Uhr | dpa

In Güstrow ist der landesweit erste Test eines Wasserstoffbusses angelaufen. Wie das Nahverkehrsunternehmen Rebus am Dienstag berichtete, verfügt der beim polnischen Hersteller Solaris gebaute Bus "Urbino 12 hydrogen" über eine Brennstoffzelle, die an Bord als Mini-Wasserstoff-Kraftwerk funktioniert. "Als einzige und geruchsneutrale Endprodukte werden lediglich Wärme und Wasserdampf ausgestoßen", hieß es. Positiv sei auch der niedrige Lärmpegel im Innenraum.

Mit einer Tankfüllung habe der Bus eine Reichweite von etwa 350 Kilometern. "Wir haben uns aus diesem Grund bewusst für den Wasserstoffantrieb entschieden, da bei Elektrofahrzeugen die Reichweiten für den Einsatz im Regionalverkehr derzeit noch zu gering sind", sagte Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk.

Verkehrsminister Christian Pegel sagte: "Die Wasserstofftechnologie ist geeignet, auch im öffentlichen Personennahverkehr ein neues Zeitalter einzuläuten." Er begrüße, dass Rebus die Möglichkeiten auslote und auf Praxistauglichkeit und Fahrgastfreundlichkeit teste. "Als Land werden wir diesen Weg aktiv begleiten und unterstützen."

Wegen der höheren Kosten und der aktuell fehlenden Tankinfrastruktur seien noch viele Hürden zu meistern, bevor die Wasserstoffbusse zum normalen Straßenbild gehörten, sagte Landrat Sebastian Constien. Die Kosten für die Anschaffung und den Treibstoff seien noch etwa dreimal höher als bei herkömmlichen Bussen mit Dieselantrieb.