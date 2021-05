Schöppenstedt

22-jähriger Mann nach Messerstich lebensgefährlich verletzt

11.05.2021, 17:33 Uhr | dpa

Bei einem heftigen Streit zwischen zwei jungen Männern ist ein 22-Jähriger in Schöppenstedt im Landkreis Wolfenbüttel so schwer mit einem Messer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Zu der Auseinandersetzung aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Montagabend in einer Wohnung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt, konnte aber im Klinikum Wolfenbüttel gerettet werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der ebenfalls 22-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.