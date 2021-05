Neuenkirchen-Vörden

Tonnen von Speisesalz nach Lkw-Unfall auf A1

11.05.2021, 18:28 Uhr | dpa

Nach einem Lkw-Auffahrunfall auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden in Richtung Bremen hat der Verursacher tonnenweise Salzsäcke verloren. Die weiße Autobahn musste komplett gesperrt werden, wie die Autobahnpolizei am Dienstagabend in Bramsche bestätigte. Ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer erkannte das Stauende nach einer Baustelle zu spät, lenkte noch leicht nach links und fuhr dann auf einen weiteren Sattelzug auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Bergung der Lkw und die Reinigung der Fahrbahn dauerten am Abend noch an. Auf der A1 stauten sich die Fahrzeuge kilometerlang.