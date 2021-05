Schwerin

Südbahn startet wegen Corona später und fährt länger

11.05.2021, 18:52 Uhr | dpa

Der Tourismusbetrieb der Südbahn von Hagenow nach Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) startet infolge der Corona-Beschränkungen erst Mitte Juni statt wie geplant zu Himmelfahrt. "Der Saisonverkehr auf der Südbahn an den Wochenenden zielt vor allem auf Gäste aus anderen Bundesländern und damit auf den touristischen Verkehr an der Mecklenburgischen Seenplatte ab", sagte Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag.

Die Saison der Südbahn soll nunmehr vom 18. Juni bis 24. Oktober dauern. "Wir werden die Saison dieses Jahr bis Ende Oktober verlängern, um die Fahrten, die wegen Covid-19 im Frühsommer ausfallen, unter hoffentlich besseren Rahmenbedingungen im Frühherbst einschließlich der Herbstferien anbieten zu können", so Pegel.

An den Wochenenden und Feiertagen sollen drei Zugpaare zwischen Hagenow und Plau am See (RB14/RB19) über Ludwigslust und Parchim im vierstündigen Abstand verkehren. Hinzu komme eine Hin- und Rückfahrt an den Freitagnachmittagen und vor Feiertagen, hieß es. Bahnreisende könnten somit in beiden Richtungen auf der Strecke Hagenow Land - Ludwigslust - Parchim - Plau am See fahren, ohne in Parchim umsteigen zu müssen. In Hagenow Land bestehe Anschluss an die Züge des RE1 Hamburg-Schwerin-Rostock. Zudem werde es in Parchim passende Anschlusszüge aus und in Richtung Schwerin (RB13) geben.