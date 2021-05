Melsungen

MT Melsungen holt Routinier Petersson aus Flensburg

11.05.2021, 19:05 Uhr | dpa

Ein Handballer hält einen Handball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sich für die kommende Saison mit Alexander Petersson verstärkt. Der 40 Jahre alte Linkshänder kommt vom Vizemeister SG Flensburg-Handewitt und unterzeichnete bei den Nordhessen einen Einjahresvertrag. "Die Möglichkeit, einen Spieler dieses Formats genau für den genannten Zeitraum bekommen zu können, ist nicht selbstverständlich", sagte MT-Vorstand Axel Geerken am Dienstagabend. Petersson könne im rechten Rückraum Kai Häfner entlasten. "Damit haben wir in der kommenden Saison, also schon vor dem Einstieg von Ivan Martinovic im nächsten Jahr, auch auf dieser Position mehrere Optionen", sagte Geerken.

Seit fast 18 Jahren spielt Petersson in der höchsten deutschen Spielklasse. Vor seinem kurzen Engagement in Flensburg, wo er seit Januar unter Vertrag steht, war der Rückraumspieler neun Jahre für die Rhein-Neckar Löwen am Ball. Bei den Mannheimern feierte der isländische Nationalspieler, der mehr als 220 Länderspiele absolvierte, mit zwei deutschen Meisterschaften, einem DHB-Pokalsieg und dem Gewinn des EHF-Cups seine größten Erfolge. Frühere Stationen waren unter anderem der TV Großwallstadt, die Füchse Berlin und schon einmal Flensburg.

"Ich bin noch immer nicht satt. Solange ich auf diesem Niveau spielen kann, möchte ich das auch tun. Ich freue mich auf die Mannschaft und die neue Herausforderung bei der MT Melsungen", sagte Petersson. Bei seinem neuen Verein trifft er mit Gudmundur Gudmundsson auf einen alten Bekannten, den er als Trainer sehr schätze. Mit dem Isländer arbeitete Petersson bereits bei den Löwen und in der Nationalmannschaft zusammen.