Knüllwald

Vollsperrung auf A7 nach Unfall bei Kassel

12.05.2021, 06:00 Uhr | dpa

Nach einem Unfall auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel bei Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis) ist die Fahrbahn vollgesperrt. Ein Autofahrer war am Mittwochmorgen mit einem Anhänger, auf dem ein weiteres Auto geladen war, in die Leitplanke gefahren, wie ein Polizeisprecher in Fulda mitteilte. Das geladene Auto überschlug sich demnach. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.