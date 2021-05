Einbeck

KWS Saat profitiert von Frühjahrsschub

12.05.2021, 07:26 Uhr | dpa

Das in den letzten Monaten stark aufgehellte Agrarmarktumfeld hat dem Saatgutkonzern KWS Saat im wichtigen Frühjahrsgeschäft Rückenwind beschert. Der Umsatz stieg damit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (Ende März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp sechs Prozent auf 1,07 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Einbeck mitteilte. Ohne negative Wechselkurseffekte wäre das Plus deutlich höher ausgefallen. Das Saatgutangebot sei in der Frühjahrsaussaat in vielen Märkten sehr gut angenommen worden, sagte Finanzchefin Eva Kienle laut Mitteilung.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um knapp fünf Prozent auf 193,4 Millionen Euro. Für das gesamte Geschäftsjahr peilt das Unternehmen weiterhin einen Umsatz auf Vorjahresniveau (1,28 Mrd Euro) an