Heuzert

Tödlicher Unfall auf Landstraße in Hachenburg

12.05.2021, 07:33 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Hachenburg (Westerwaldkreis) ist am Mittwochmorgen eine Person ums Leben gekommen. Einsatzkräfte seien vor Ort, teilte die Polizei mit. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Tages mitteilen.