Potsdam

Inzidenz in Brandenburg sinkt weiter leicht

12.05.2021, 11:58 Uhr | dpa

Die Chancen auf Lockerungen der Corona-Bestimmungen in den Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten wachsen. Am Mittwoch lagen sieben Landkreise und Brandenburg an der Havel als kreisfreie Stadt fünf Tage hintereinander unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Dann tritt am übernächsten Tag die Notbremse außer Kraft.

Erste Erleichterungen bei den Corona-Beschränkungen gelten seit diesem Mittwoch. In Regionen mit weniger als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche an fünf Tagen soll Dauercampen wieder erlaubt sein. Ein negativer Schnelltest gilt dann für 24 Stunden, Kunden brauchen in Geschäften und beim Friseur keinen tagesaktuellen Test mehr. In Hochschulen und Volkshochschulen dürfen bis zu 15 Besucher statt bisher 5 sein.

Die Zahl neuer gemeldeter Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen ging im gesamten Land weiter leicht zurück, von rund 83 auf etwa 82, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Potsdam mitteilte. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg noch bei 101,5. Drei Landkreise und zwei kreisfreie Städte liegen über dem Wert von 100.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Ansteckungen hat sich innerhalb der letzten 24 Stunden um 398 erhöht. Am Dienstag waren es 48 bestätigte neue Infektionen, wobei die Daten unvollständig waren. Das Ministerium hatte darauf verwiesen, dass das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) aus technischen Gründen keine Corona-Fallzahlen der Gesundheitsämter an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt hat. Die Angaben flossen demnach am Mittwoch mit ein.

Derzeit werden 312 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon 104 intensivmedizinisch, 86 von ihnen werden beatmet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung nahm um 20 zu.