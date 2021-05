Seeland

Zeuge überwältigt bewaffneten Räuber in Tankstelle

12.05.2021, 15:19 Uhr | dpa

Ein 41 Jahre alter Mann hat in Hoym im Salzlandkreis einen 17 Jahre alten Räuber überwältigt. Der 17-Jährige hatte am Dienstag in einer Tankstelle eine 40 Jahre alte Angestellte mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe des Bargelds gefordert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch die Hilferufe der Frau wurde der 41-jährige Zeuge aus einem Nebenraum auf die Situation aufmerksam und eilte zu Hilfe. Es gelang ihm, den Täter zu überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Da die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl beantragte, kam der 17-Jährige wieder auf freien Fuß.