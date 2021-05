Schwerin

Wirtschaft unzufrieden mit Öffnungsschritten

12.05.2021, 16:46 Uhr | dpa

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist mit den Öffnungsbeschlüssen der Landesregierung unzufrieden. Die Regierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sei zögerlich, erklärte der geschäftsführende Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Belke, am Mittwoch. Das werde fatale Folgen haben. "Mit diesem Ergebnis können die Unternehmen vieler Branchen nicht zufrieden sein."

Das seien insbesondere die touristischen Banchen, der Handel und die Kreativwirtschaft. Die Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern sollen vom 25. Mai an wieder öffnen dürfen. Erste Schritte in Kultur, Freizeit und Sport sollen vom 7. Juni an möglich sein. Näheres soll dazu beim nächsten MV-Gipfel am 31. Mai besprochen werden.

Belke kündigte Gespräche mit der Landesregierung bereits in den kommenden Tagen an. Dabei wolle man über weitere konkrete Schritte im Interesse der Wirtschaft verhandeln, erklärte er.