1:5 in Bochum: Regensburg will Reaktion gegen Kiel zeigen

12.05.2021, 17:50 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg will nach der deprimierenden 1:5-Pleite beim VfL Bochum am Donnerstag (15.30 Uhr) im Nachholspiel bei Holstein Kiel eine Reaktion zeigen. "Wir brauchen ein anderes Auftreten als in Bochum, wir brauchen Mut und Entschlossenheit. Wir müssen nochmal auf das Gaspedal drücken", sagte Trainer Mersad Selimbegovic. In der Tabelle hat der Jahn vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Ein Sieg also reicht zur sicheren Rettung. Allerdings würde der Druck bei einer Pleite in Kiel noch größer.