Sangerhausen

Sechs Landratskandidaten für Mansfeld-Südharz bestätigt

12.05.2021, 17:57 Uhr | dpa

Zur Wahl eines neuen Landrats im Landkreis Mansfeld-Südharz hat der Kreiswahlausschuss am Mittwoch fünf Kandidaten und eine Kandidatin zugelassen. Das teilte das Landratsamt nach der Sitzung des Ausschusses mit. Danach gehen Silvio Jacob (Freie Bürger Mitteldeutschland), Catherine Kayser (AfD), Carsten Reuß (SPD), André Schröder (CDU), André Ullrich (parteilos) und Sven Vogler (parteilos) am 6. Juni ins Rennen um den Posten des Landrates im Landkreis. Die bisherige Landrätin Angelika Klein (Linke) trat nicht wieder an.

Am kommenden Dienstag (18. Mai 2021) stellen sich die sechs Landratskandidaten vor. Bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Mammuthalle in Sangerhausen stellen sich die Kandidaten von 17.00 bis 19.00 Uhr den Fragen der Wähler. Die Vorstellungsrunde wird als sogenannte Hybridveranstaltung durchgeführt: In der Mammuthalle dürfen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen maximal 75 Personen dabei sein. Daher wird die Vorstellungsrunde auch live im Internet übertragen.