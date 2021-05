Baden-Baden

Schüsse bei Streit in Baden-Baden? Drei Männer überprüft

12.05.2021, 22:53 Uhr | dpa

Bei einem Streit in Baden-Baden sind Zeugenangaben zufolge am Mittwochabend Schüsse gefallen. Im näheren Umfeld des mutmaßlichen Tatorts hätten Einsatzkräfte dann drei Männer festgestellt und überprüft, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wollten die 17 bis 22 Jahre alten Männer, die sich bereits kannten, "Unstimmigkeiten untereinander klären". Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.