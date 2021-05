Nürtingen

Zwei Verletzte nach Brand in Seniorenzentrum: Großeinsatz

13.05.2021, 09:06 Uhr | dpa

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Seniorenzentrum in Nürtingen (Kreis Esslingen) verletzt worden. Anwohner hatten am frühen Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte wegen offener Flammen auf dem Balkon und starken Rauchs in einer Mitarbeiterwohnung im vierten Stock alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Der vierte Stock musste evakuiert werden. Die Senioren wohnten in den Stockwerken darunter und konnten in ihren Zimmern bleiben. Zwei 26 Jahre alte Mitarbeiter erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 170 Kräften vor Ort. Die Wohnung wurde unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 100 000 Euro und ermittelt nun zur Ursache.