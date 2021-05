Offenbach am Main

Sonne-Wolken-Regen-Mix in Rheinland-Pfalz und Saarland

13.05.2021, 12:38 Uhr | dpa

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt unbeständig. Sonnige Abschnitte wechseln sich mit einzelnen Gewittern ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen steigen bis 18 Grad. Diese Wetterlage ändert sich nach der Vorhersage der Meteorologen auch in den nächsten Tagen nicht. Wechselnde Bewölkung, Schauer und kurze Gewitter sind genauso wie sonnige Abschnitte zu erwarten. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 17 bis 18 Grad.