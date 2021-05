Konstanz

Bodensee-Schifffahrt startet in die Saison

13.05.2021, 15:22 Uhr | dpa

Nach mehrmaliger Verschiebung ist die Flotte der deutschen Bodensee-Schifffahrt am Donnerstag in die Saison gestartet. Bei recht trübem Wetter legte um 9.00 Uhr im baden-württembergischen Konstanz das erste Schiff der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) zur Fahrt in Richtung Friedrichshafen ab. Vor den Pfingstferien rechne man zunächst mit einem eher geringen Interesse, sagte ein Sprecher der BSB. Daher gelte vorerst ein reduzierter Notfall-Fahrplan. Der Saisonstart verlief relativ ruhig.

Die Insel Mainau und die Landesgartenschau in Überlingen steuern die Schiffe demnach seit Donnerstag aber wieder an. An Bord gelte Maskenpflicht, die Gastronomie sei auf einen Kiosk-Verkauf beschränkt. Sofern es die Corona-Lage erlaubt, wolle man noch vor Pfingsten mit dem regulären Frühjahrsfahrplan starten, teilte die BSB mit. Dann sei auch wieder mit mehr Passagieren zu rechnen.

Ursprünglich hatten die deutschen Schiffe zusammen mit jenen aus Österreich und der Schweiz zu Ostern ihre Fahrten aufnehmen wollen. Danach war der 19. April für den Start anvisiert worden. Auf schweizerischer und österreichischer Seite gibt es schon Rundfahrten innerhalb der Landesgrenzen. Touristische Fahrten zwischen den drei Ländern sind bislang aber nicht möglich.