Burgbernheim

Fabrikhalle ausgebrannt: Schaden in Millionenhöhe

13.05.2021, 17:26 Uhr | dpa

Ein Großbrand in einem Schreinerbetrieb im mittelfränkischen Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) hat am Donnerstag einen Millionenschaden verursacht. Die Polizei schätzte den Schaden auf drei bis vier Millionen Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten am späten Nachmittag noch an, es gab immer noch Glutnester. Die Brandermittler könnten deshalb erst am Freitag mit ihren Untersuchungen beginnen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer war am Vormittag in der Fabrikhalle der Firma ausgebrochen, die laut Polizei Fertighäuser herstellt. Das Gebäude brannte völlig aus. Eine riesige Rauchsäule war weithin sichtbar. Weitere Firmengebäude blieben nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt.