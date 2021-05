Halle (Saale)

Fünf Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

14.05.2021, 06:58 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halle-Neustadt sind fünf Menschen verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte, wurde am Donnerstagnachmittag Rauch im Treppenhaus des Gebäudes in der Gellertstraße bemerkt und die Polizei alarmiert. Ursache des Rauchs war laut Polizei brennender Unrat im Keller. Das Feuer konnte nach Eintreffen der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung wurden vier Männer (18, 23, 26 und 53 Jahre alt) und eine 30-jährige Frau vor Ort medizinisch untersucht. Die Ursache des Brandes war zunächst unbekannt. Die Wohnungen des Hauses sind noch bewohnbar. Lediglich ein Fahrrad wurde durch das Feuer beschädigt.