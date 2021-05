Spahnharrenstätte

Brand in Tischlerei verursacht circa 80 000 Euro Schaden

14.05.2021, 07:00 Uhr | dpa

In Spahnharrenstätte (Landkreis Emsland) hat ein Brand in einem Tischlereibetrieb ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von circa 80 000 Euro verursacht. Zwei Eigentümer im Alter von 50 und 73 Jahren erlitten durch eigene Löschversuche am Donnerstagabend Rauchgasvergiftungen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Demnach sei in der Tischlerei aus zunächst ungeklärten Gründen eine Maschine in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Bürogebäude und ein Wohnhaus wurde durch die Feuerwehr verhindert. Die beiden verletzten Männer kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.