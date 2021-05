Magdeburg

Wochenende in Sachsen-Anhalt bleibt nass und frisch

14.05.2021, 08:17 Uhr | dpa

Am Wochenende bleibt es in Sachsen-Anhalt nass und frisch. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mitteilte, klingt der Regen am Freitagabend zwar zunächst etwas ab, kommt im Tagesverlauf des Samstags aber schon wieder zurück. Außerdem ist am Samstag tagsüber mit Gewittern zu rechnen. Die Tiefstwerte in der Nacht zu Samstag liegen zwischen fünf und acht Grad. In der Altmark kann es auch etwas Bodenfrost geben. Am Samstag liegen die Höchstwerte dann zwischen 15 und 18 Grad. Am Sonntag geht es ähnlich weiter. Vereinzelt kommt die Sonne hinter den Wolken hervor. Auch die neue Woche startet frisch und regnerisch.