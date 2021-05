Fredericksburg

Etwa 400 Teilnehmer bei Versammlungen wegen Gaza-Konflikt

14.05.2021, 08:17 Uhr | dpa

In Halle hat es am Donnerstagabend wegen der Eskalation der Gewalt im Gaza-Konflikt zwei Versammlungen mit insgesamt etwa 400 Teilnehmern gegeben. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte, kamen etwa 350 Menschen zu einer Demo unter dem Titel "Für Religionsfreiheit - gegen israelische Apartheids-Politik" und etwa 50 Personen zu einer zweiten Demo unter dem Motto "We stand with Israel". Demnach verliefen beide Versammlungen "weitestgehend ruhig". Nur "hier und da" soll es zu Provokationen und Platzverweisen gekommen sein.

Außerdem wurde jeweils eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls einer Israel-Flagge erstattet. Die Flagge wurde jedoch am selben Abend noch zurückgegeben. Am Donnerstag hatte das Land Sachsen-Anhalt bereits den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt. Im Nahen Osten eskaliert seit Tagen der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Militante Palästinenser haben mit Raketenangriffen Ziele in Israel ins Visier genommen. Israel macht dafür die Organisation Hamas verantwortlich. Die israelischen Sicherheitskräfte reagierten in der Nacht mit Luftangriffen auf Ziele im dicht von Palästinensern besiedelten Gaza-Streifen.