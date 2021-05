Darmstadt

Darmstadt 98 will Erfolgsserie gegen Heidenheim ausbauen

14.05.2021, 12:50 Uhr | dpa

Trotz erheblicher Personalprobleme will der SV Darmstadt 98 seine Erfolgsserie von fünf ungeschlagenen Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim an diesem Sonntag (15.30 Uhr) fallen neben einem langzeitverletzten Quartett auch Tobias Kempe und Felix Platte definitiv aus. Zudem ist der Einsatz von Tim Skarke, Erich Berko, Mathias Wittek und Matthias Bader ungewiss.

Lilien-Trainer Markus Anfang ist dennoch zuversichtlich. "Wir haben aus den letzten neun Spielen insgesamt 20 Punkte geholt und spielen aktuell mit eine der besten Rückrunden der letzten Jahre. Es könnte vielleicht sogar die beste Rückrunde werden, wenn wir die nächsten beiden Partien gewinnen. Das gibt uns Auftrieb, das gibt uns Mut - bei all den Verletzungssorgen, die wir nach wie vor haben", sagte der 46-Jährige am Freitag.

Mit 45 Punkten belegen die Hessen derzeit den zehnten Rang. Mit einem Erfolg gegen Heidenheim würde Darmstadt bis auf drei Zähler an den Tabellensechsten heranrücken. Anfang sieht daher keine Probleme mit der Motivation. "In der Tabelle haben wir noch die Möglichkeit, ein paar Plätze gutzumachen", sagte er. "Die Mannschaft lehnt sich nicht zurück."