Bodenfelde

Unbekannte beschädigen 300 Jahre alte Orgel

14.05.2021, 13:04 Uhr | dpa

An einer 300 Jahre alten Kirchenorgel in Bodenfelde an der Weser sind Pfeifen teils beschädigt, teils gestohlen worden. Das Instrument müsse aufwendig restauriert werden, teilte die Polizei im Landkreis Northeim am Freitag mit. Der Schaden belaufe sich auf etwa 10 000 Euro. Die Tat habe sich vermutlich zwischen Anfang März und Ostern in der Kirche im Ortsteil Wahmbeck ereignet. Die Kirche stehe tagsüber für Besucher offen. An zehn Orgelpfeifen wurde das Blei eingedrückt, so dass die Orgel verstimmt wurde. Zwei Pfeifen wurden den Angaben nach entwendet.