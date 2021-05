Varel

15-Jähriger fährt unerlaubt mit elterlichem Auto: Unfall

14.05.2021, 14:49 Uhr | dpa

Bei einem unerlaubten Fahrversuch mit dem Auto seiner Eltern hat ein 15-Jähriger in Dangast (Kreis Friesland) sofort einen Unfall gebaut. Der Junge nahm den Schlüssel an sich, startete den Wagen und fuhr vom Fahrbahnrand auf die Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei übersah er das Motorrad einer 60-jährigen Frau aus Oldenburg, das sich von hinten näherte. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 1500 Euro. Sie leitete nach dem Unfall vom Donnerstag ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 15-Jährigen ein.