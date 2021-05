Kassel

Mann nach volksverhetzenden Äußerungen festgenommen

14.05.2021, 17:27 Uhr | dpa

In der Kasseler Innenstadt ist ein Mann festgenommen worden, der sich antisemitisch geäußert und angekündigt haben soll, die vor dem Rathaus gehisste israelische Nationalflagge abzureißen. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte, hatte ein Sicherheitsmitarbeiter des Rathauses wegen der lautstarken Ausrufe des Mannes am Mittwochabend die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen den 50-Jährigen aus Kassel mit türkischer Staatsangehörigkeit kurze Zeit später vor Ort fest.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Volksverhetzung verantworten. Er befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen.