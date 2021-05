Zuzenhausen

TSG Hoffenheim gastiert in Bielefeld

15.05.2021, 03:03 Uhr | dpa

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga will die TSG 1899 Hoffenheim kein Punktlieferant für die gefährdeten Clubs sein. Trainer Sebastian Hoeneß fordert von seiner Mannschaft im Gastspiel beim Tabellen-16. Arminia Bielefeld an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) vollen Einsatz. Man sei sich der Verantwortung bewusst, betonte Hoeneß. Allerdings geht die TSG stark ersatzgeschwächt in die Partie, fehlen doch gleich acht Profis. Nach dem Ausfall von Stammtorwart Oliver Baumann kommt Philipp Pentke zu seinem ersten Bundesligaeinsatz seit 15 Monaten.