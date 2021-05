Bad Essen

Auslöser für Messerangriff wohl Kinderlärm

15.05.2021, 11:43 Uhr | dpa

Der Auslöser eines lebensgefährlichen Messerangriffs mit zwei Schwerverletzten in Bad Essen in Niedersachsen war offenbar ein Streit über Kinderlärm. Nach Polizeiangaben beschwerte sich ein 24-Jähriger am Freitagabend in dem Mehrfamilienhaus über den Lärm bei einer 25-jährigen Nachbarin, die mit ihrem 1-jährigen Sohn in dem Haus wohnt. Der Streit eskalierte derart, dass der 24-Jährige die hinzugekommene 63 Jahre alte Großmutter der Frau sowie einen 34 Jahre alten Nachbarn mit einem Messer schwer verletzte. Beiden waren am Samstag außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sei bekannt, aber flüchtig, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zum Tatverdächtigen machte er zunächst nicht.