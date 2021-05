Offenbach am Main

Herrenloser Koffer nahe Synagoge sorgt für Polizeieinsatz

15.05.2021, 18:46 Uhr | dpa

Ein herrenloser Koffer in der Nähe der Neuen Synagoge in Offenbach hat am Samstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Koffer in der Kaiserstraße sei gegen 15.00 Uhr der Polizei gemeldet und der Bereich anschließend abgesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Koffer habe sich jedoch als leer herausgestellt. Der Einsatz war nach knapp drei Stunden beendet.