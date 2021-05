Kemnitz

AfD will Spitzenkandidaten für Landtagswahl aufstellen

16.05.2021, 09:06 Uhr | dpa

Die Mitglieder der AfD Mecklenburg-Vorpommerns wollen am Sonntag (9.00 Uhr) in Kemnitz (Landkreis Vorpommer-Greifswald) den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl aufstellen. Am Samstagabend wurde die Landeswahlversammlung unterbrochen und soll nun am Sonntag fortgeführt werden. Der Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer hatte bereits erklärt, Spitzenkandidat bei der Landtagswahl Ende September werden zu wollen. Er hatte den Fraktionsvorsitz im Oktober 2017 vom Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm übernommen, nachdem dieser in den Bundestag ging.

Holm wird die Landes-AfD indes erneut als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen. Er wurde am Samstag mit 188 Stimmen auf Listenplatz eins für die Bundestagswahl aufgestellt, die ebenfalls am 26. September stattfindet. Holm setzte sich nach Angaben eines Sprechers gegen seine Parteikollegen Andreas Mrachacz (70 Stimmen) und Siegfried Klein (13 Stimmen) durch.

Die Wahl musste zuvor mehrfach wiederholt werden, weil etwa mehr Stimmen abgegeben worden sind als Mitglieder anwesend waren. Dadurch verschob sich der zeitliche Plan enorm nach hinten, weshalb die Versammlung am Abend unterbrochen worden ist.