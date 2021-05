Windeck

Streit auf Feier eskaliert: Bedrohung durch Armbrust

16.05.2021, 11:53 Uhr | dpa

Bei einem Streit auf einer illegalen Party in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis sind Gäste mit einer Armbrust bedroht worden. 10 bis 20 Teilnehmer seien involviert gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach wurden Beamte in der Nacht zu Sonntag zu der Feier gerufen, weil die Auseinandersetzung eskalierte. Vor Ort schrieben sie dann mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Details zum Streit und den Beteiligten waren zunächst unklar.

Zwei Polizisten wurden verletzt, als sie eine alkoholisierte, 18 Jahre alte Autofahrerin zur Wache bringen wollten. Währenddessen versuchten zwei Menschen, die junge Frau zu befreien. Dabei beleidigten sie die Einsatzkräfte den Angaben zufolge massiv, schlugen und traten sie. Gegen die beiden werde nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt, hieß es. Die Beamten kamen in ein Krankenhaus, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.