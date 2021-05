Nesselwang

Waldarbeiter in Schwaben von Baum getroffen

16.05.2021, 12:14 Uhr | dpa

Ein Waldarbeiter ist in Schwaben von einem Baum am Kopf getroffen und dabei schwer verletzt worden. Der 38-Jährige hatte am Samstag zusammen mit zwei Kollegen bei Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) bereits gefällte Bäume aus dem Wald gezogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dabei wurde er aus bisher unklaren Gründen von einem Baum am Kopf getroffen. Der schwer verletzte Waldarbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.