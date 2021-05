Halle (Saale)

Wehen Wiesbaden kassiert in Halle höchste Saison-Niederlage

16.05.2021, 14:57 Uhr | dpa

Nach einer enttäuschenden Leistung hat der SV Wehen Wiesbaden am vorletzten Spieltag der 3. Fußball-Liga die höchste Saison-Pleite kassiert. Die Hessen verloren am Sonntag beim Halleschen FC mit 0:4 (0:2). Michael Eberwein in der 21. Minute, Julian Derstroff (22.) und der Ex-Darmstädter Terrence Boyd (60./64.) besiegelten am Sonntag die verdiente Niederlage für das Team von Trainer Rüdiger Rehm. Mit 56 Punkten bleibt Wehen Wiesbaden vor dem Saisonfinale gegen Dynamo Dresden am kommenden Samstag dennoch Tabellensechster.