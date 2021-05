Schwerin

Prozess um Raubmord an Rentnerin in Friedrichsmoor beginnt

17.05.2021, 01:31 Uhr | dpa

Wegen Raubmordes an einer 66-jährigen Frau in Friedrichsmoor (Landkreis Ludwigslust-Parchim) müssen sich vom heutigen Montag (9.00 Uhr) an zwei junge Männer vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die 25 und 21 Jahre alten deutschen Angeklagten wollten laut Anklage Anfang Januar dieses Jahres ihre Nachbarin zur Rede stellen, weil sie vermuteten, sie habe vier Tage zuvor wegen eines Vorfalls in dem Mehrfamilienhaus die Polizei gerufen. Nach einem Wortgefecht soll der 25-Jährige die Frau erstochen haben. Gemeinsam sollen die Angeklagten mit dem Auto der Getöteten und etwas Bargeld und Lebensmitteln der Frau geflohen sein. Zuvor hatten die beiden Vorbestraften laut Staatsanwaltschaft bereits einen anderen Nachbarn bedroht und beraubt. Das Landgericht hat 13 Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Mit einem Urteil wird im Juni gerechnet.