Zwönitz

Rund 350 Teilnehmer bei Corona-Demo in Zwönitz

17.05.2021, 06:17 Uhr | dpa

Bei einer nicht angemeldeten Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen haben in Zwönitz (Erzgebirgskreis) rund 350 Menschen teilgenommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend mitteilte, sei dabei alles friedlich geblieben. Zu der Versammlung war in den sozialen Medien aufgerufen worden.

Bei einer ähnlichen Versammlung war es in der vergangenen Woche zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Einsatzkräfte waren dabei angegriffen und verletzt worden. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verurteilte die Zusammenstöße als "Angriff auf uns als Gesellschaft".