Obertrubach

Mann stürzt beim Klettern sieben Meter in die Tiefe

17.05.2021, 10:37 Uhr | dpa

Ein 46-jähriger Mann ist beim Klettern in der Fränkischen Schweiz abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Mann habe mit seiner Lebensgefährtin bei Obertrubach (Landkreis Forchheim) einen Anfängerkletterkurs gemacht, teilte die Polizei am Montag mit. Die 45-Jährige habe am Sonntag sich und ihn mit Bandschlaufen und Karabinern gesichert. Als sie ihren Begleiter abseilen wollte, habe sie nach Polizeiangaben das Sicherungsgerät zu weit geöffnet, sodass der Mann etwa sieben Meter in die Tiefe fiel. Er musste ins Klinikum.