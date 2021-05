Dasing

Wagen gerät in Brand: A8 in beide Richtungen gesperrt

17.05.2021, 13:50 Uhr | dpa

Die Autobahn 8 ist wegen eines Unfalls nahe Augsburg zwischen den Anschlussstellen Dasing und Friedberg in beide Richtungen derzeit gesperrt. Ein in Richtung Stuttgart fahrendes Auto sei aus bisher unklaren Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Autobahn auch in Richtung München zunächst gesperrt werden, wie ein Sprecher sagte. Verletzte gebe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.