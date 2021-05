Weitere Corona-Impfungen in Unternehmen angelaufen

17.05.2021, 14:00 Uhr | dpa

In Niedersachsen haben zu Beginn der neuen Woche weitere Unternehmen mit eigenen Corona-Impfungen für ihre Beschäftigten begonnen oder diese ausgeweitet. Bei der Drogeriekette Rossmann, die schon vor einigen Tagen einen ersten "Piks" für manche Belegschaftsmitglieder angeboten hatte, kamen am Montag Kolleginnen und Kollegen aus der Prioritätengruppe 3 hinzu. Sie wurden in die Zentrale nach Burgwedel eingeladen, wo Rossmann ein Impfzelt aufstellte. Beim Stahlkonzern Salzgitter starteten Arbeitsmediziner am Hauptsitz sowie im Werk Peine mit der Behandlung. Das Unternehmen erhielt im Rahmen des niedersächsischen Modellprojekts zum Impfen in Betrieben rund 2300 Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer.

Auch Volkswagen beteiligt sich an dem länger vorbereiteten Vorhaben, mit dem Erfahrungen bei der Organisation firmeninterner Impfungen gesammelt werden sollen, ehe ab Juni dann Betriebsärzte in der Wirtschaft großflächiger zum Einsatz kommen. "Wir legen diese Woche los", sagte ein Sprecher. Am Donnerstag (20.) starte Wolfsburg, danach folgten ab Freitag die Werke Braunschweig und Salzgitter sowie weitere Standorte in der Woche nach Pfingsten. VW erhielt knapp 6000 Dosen. Rewe und Sartorius sind ebenfalls Teilnehmer des Projekts, für das das Land insgesamt 11 700 Impfdosen zur Verfügung stellen will.