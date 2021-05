Gießen

Mann soll elfjähriges Kind angegriffen haben: Zeugen gesucht

17.05.2021, 19:39 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung soll ein 30 Jahre alter Mann ein Kind leicht verletzt haben. Der Mann habe in Gießen am Freitagnachmittag den elf Jahre alten Jungen beleidigt, bedroht und geschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Junge sei in Begleitung eines Freundes gewesen. Die Ursache für den Angriff war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.