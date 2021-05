Roma

Freiburgs Grifo startet mit Italien die EM-Vorbereitung

17.05.2021, 21:01 Uhr | dpa

Fußball-Profi Vincenzo Grifo vom SC Freiburg gehört zum Aufgebot von Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini zum Start in die EM-Vorbereitung. Angeführt wird der 33-köpfige Kader von den Abwehr-Routiniers Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci, dem zuletzt verletzten Mittelfeld-Star Marco Verratti von Paris Saint-Germain und dem früheren Dortmunder Ciro Immobile. Mancini nominierte am Montag seinen Kader für den Start in die EM-Vorbereitung und das letzte Testspiel vor der finalen Nominierung am 28. Mai gegen San Marino.

Ebenfalls im Aufgebot stehen Keeper Gianluigi Donnarumma, Alessandro Florenzi von Paris Saint-Germain sowie die Offensivspieler Lorenzo Insigne und Federico Bernardeschi. Dazu kommen die Jungstars Nicolò Barella, Lorenzo Pellegrini und Federico Chiesa. Erstmals nominiert ist der erst 21 Jahre alte Giacomo Raspadori von Sassuolo Calcio, der im September sein Debüt in Italiens U21-Nationalelf gegeben hatte. Nicht dabei sind Jorginho und Emerson, die mit dem FC Chelsea am 29. Mai im Champions-League-Finale gegen Manchester City antreten.

Ab dem 24. Mai bereitet sich die italienische Nationalmannschaft für vier Tage auf Sardinien auf den EM-Test in Cagliari vor. Nach drei Tagen Pause versammelt Mancini die Azzurri dann am 31. Mai erneut für die finale Phase der Vorbereitung, bis zum 1. Juni muss der Coach seinen 26-köpfigen Turnierkader benennen. Nach einem Testspiel gegen Tschechien am 4. Juni bestreitet die Squadra Azzurra am 11. Juni das EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei in Rom. Weitere Gegner der Italiener in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales.