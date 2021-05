Tübingen

Frau soll ihre Adoptivkinder immer wieder misshandelt haben

18.05.2021, 02:17 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Weil sie vier ihrer adoptierten Kinder misshandelt und gequält haben soll, muss sich eine Frau in Tübingen vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem vor, eine Adoptivtochter so stark verprügelt zu haben, dass sie das Bewusstsein verlor und ihr Nasenbein brach. Außerdem soll die heute 59-Jährige aus Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) einen Jungen mit Kochlöffel und Pfannen verprügelt und ihn gezwungen haben, Zigaretten zu essen.

Die Liste der Vorwürfe, die ab heute vor dem Landgericht verhandelt werden, ist lang. So musste laut Anklage eine der Töchter in der Garage schlafen und Süßigkeiten bis zum Erbrechen essen. Eines der Kinder soll demnach wegen der wiederholten psychischen Misshandlung eine schwere Persönlichkeitsstörung entwickelt haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten insgesamt 14 Taten aus der Zeit von 1990 bis 2004 vor. Ihr damaliger Ehemann soll laut Staatsanwaltschaft an drei der Taten beteiligt gewesen sein. Am Dienstag wird zunächst kein Urteil in dem Prozess erwartet. Das Landgericht Tübingen hat sechs Verhandlungstage angesetzt.