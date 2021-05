Bad König

Vier Verletzte bei Zusammenstoß mehrerer Autos auf B45

18.05.2021, 05:27 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos auf der B24 nahe Bad König (Odenwaldkreis) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 24-Jähriger hatte am Montagabend auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und krachte in zwei entgegenkommende Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Die vier Insassen der drei Autos wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 45 war wegen Arbeiten an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.