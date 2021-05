Lampertheim

Mann flieht mit Auto vor Polizei und rast über Friedhof

18.05.2021, 08:20 Uhr | dpa

Ein 25 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto vor einer Zivilstreife der Polizei geflohen und mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt, einen Stadtpark und über einen Friedhof gefahren. Die Beamten wurden am Montagnachmittag in Lampertheim (Kreis Bergstraße) auf den Wagen aufmerksam und verfolgten den Fahrer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin floh der Mann und missachtete laut Polizei mehrere Verkehrsregeln. Unter anderem befuhr er mehrere Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung.

Nachdem der Mann durch den Stadtpark sowie über den Friedhof gefahren war, rammte er die Zivilstreife, die ihm den Weg versperrte. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort und ließ sein beschädigtes Fahrzeug an der Unfallstelle zurück. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Bisher ist der 25-Jährige weiterhin flüchtig. Laut Polizei ist der Mann aus Lampertheim ihr jedoch bekannt und konnte durch die Streife identifiziert werden. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu.