Bamberg

Nach Unfall vier Schwerverletzte, drei lebensgefährlich

18.05.2021, 08:31 Uhr | dpa

Vier Menschen sind bei einem Unfall im Landkreis Bamberg schwer verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. Ein 21-Jähriger kam am Montag auf der Bundesstraße 26 mit seinem Wagen wegen der nassen Straße ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Wagen touchierte zunächst ein entgegenkommendes Auto. Anschließend prallte der Wagen einer Frau in den des Mannes, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde.

Die 47 Jahre alte Frau und ihr 12 Jahre alter Sohn wurden ebenfalls lebensgefährlich verletzt, die 15 Jahre alte Tochter wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Menschen mit Hubschraubern in ein Krankenhaus. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Bundesstraße war fünf Stunden in beide Richtungen gesperrt.