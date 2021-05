Pfalzgrafenweiler

Jugendlicher stürzt von Arbeitsmaschine und wird erfasst

18.05.2021, 13:16 Uhr | dpa

Ein Jugendlicher ist in Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudentstadt) von einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine gestürzt und von einem Rad erfasst worden. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge wurde er schwer verletzt. Vermutlich war der 15-Jährige am Vorabend mit nassen Schuhen von der Trittleiter gerutscht und so unter die selbstfahrende Maschine geraten. Der Jugendliche und sein Freund hatten zuvor mit dem Gerät eine Weide gemäht.