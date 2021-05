Schüttorf

Staatsschutz ermittelt nach Graffiti-Schmierereien

Wegen Graffiti-Schmierereien in Schüttorf (Kreis Grafschaft Bentheim) hat der Staatsschutz der Polizei in Lingen die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben vom Dienstag waren zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag an mehr als 20 Stellen Gebäudewände, Gehwege und Schaukästen mit Schriftzügen wie "Verräter", "Politik lügt", "Kinderquäler" oder "Covid Lüge" besprüht worden. Weil auch ein Parteibüro und ein Impfkampagnen-Werbebanner mit Parolen besprüht wurden, könne ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden, hieß es.