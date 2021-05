Neubrandenburg

Polizeiwagen stoppt Fahrer mit Gesundheitsproblemen

18.05.2021, 14:44 Uhr | dpa

Polizisten haben in Neubrandenburg einen Autofahrer mit Gesundheitsproblemen kurz vor dem Stadtring stoppen können. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war der 67-Jährige am Dienstagvormittag in Schlangenlinien gefahren und hatte auch Bordsteine überfahren. Die von Zeugen alarmierten Beamten postierten den Streifenwagen quer an der Einfahrt zum mehrspurigen Stadtring. Der Mann sei dann mit dem Wagen frontal gegen die Beifahrerseite des Polizeiautos gefahren. Verletzt wurde niemand. Wegen der gesundheitlichen Probleme wurde er in ein Klinikum gebracht. Der Schaden wird auf Tausende Euro geschätzt.