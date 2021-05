Sierksdorf

Hansapark öffnet am 18. Juni wieder seine Pforten

18.05.2021, 17:34 Uhr | dpa

Der Hansapark in Sierksdorf im Kreis Ostholstein öffnet am 18. Juni wieder für Besucher. Welche konkreten Auflagen für den Saisonstart gelten, sei noch nicht bekannt und hänge von den Vorgaben des Landes ab, teilte der Hansapark am Dienstag mit. Auf die Besucher warten zahlreiche Neuerungen, unter anderem die Fahrattraktionen "Awildas Ausguck" und "Awildas Abenteuerfahrt" sowie der achte Bauabschnitt der Themenwelt "Hanse in Europa". Über die aktuellen Öffnungszeiten und Auflagen sollten sich Gäste auf der Internetseite des Hansaparks informieren, sagte eine Sprecherin.